شكرا لقرائتكم هدف يقدم 2750 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير بجميع المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تقديم عدد (2755 فرصة تدريبية) للجنسين بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مناطق التدريب:

– (منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة نجران، منطقة جازان، منطقة الباحة، المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة عسير).

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مجالات التدريب:

1- صحية.

2- هندسية.

3- تقنية.

4- إدارية.

5- فنية وأخرى.

من جهات التدريب:

– مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب.

– وزارة الاستثمار.

– إدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن.

– إدارة التربية و التعليم بالجوف.

– إدارة التعليم بمحافظة المهد.

– وزارة التجارة والاستثمار.

– وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– وزارة الاقتصاد والتخطيط.

– وزارة الحج والعمرة.

– وزارة الخارجية.

– الهيئة العامة للجمارك.

– الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– الهيئة العامة للنقل.

– الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

– هيئة حقوق الإنسان.

– الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

– الهيئة العامة للأوقاف.

– الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

.. وأخرى.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

نبذة عن برنامج (تمهير):

1- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

2- برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4- دورات تدريبية إلكترونية.

5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

لمزيد من المعلومات حول (تمهير):

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة): اضغط هنا