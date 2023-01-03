السعودية اليوم/ "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على محافظات العلا والعيص وخيبر



المدينة المنورة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة هطول الأمطار الغزيرة على محافظات العلا والعيص وخيبر اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتساقطاً للبرد, وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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09:50ت م

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