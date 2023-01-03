اخبار السعوديه

السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان

0 نشر
0 تبليغ


جيزان 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس
نبّه المركز الوطني من تكون سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وجزر فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسـة مساءً.
// انتهى //
09:49ت م
0025

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا