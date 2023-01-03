السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان



جيزان 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني من تكون سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسـة مساءً.

// انتهى //

09:49ت م

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