السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها بفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض



الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

قدمت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة خدماتها بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض أمس، بالتعاون مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وذلك لتوفير الجهد والوقت لمنسوبي ومراجعي وزوار الفرع، وتفعيل جانب الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الوحدة من خلال العربة المتنقلة، خدمة السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتجديدهما، وإصدار بدل تالف أو فاقد، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج، والطلاق، والوفاة، وتعديل المهنة.

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09:04ت م

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