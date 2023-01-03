اخبار السعوديه

مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في مجال المطاعم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في مجال المطاعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض (رجال / نساء) في مجال المطاعم، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– طاهٍ مبتدئ.
– طباخ تجهيز.
– مساعد طباخ.
– طاقم خدمة.
– مقدم طعام.

قد يهمّك أيضاً

Img

موقع العمل:

– في أحد المطاعم التالية (تشيزكيك فاكتوري – تكساس روود هاوس – بي اف تشانغز – ريزينج كينز – شيك شاك – بينك بيري).

المتطلبات:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- مبادئ باللغة الإنجليزية.
3- يفضل من لديه خبرة في مجال الطبخ والمطاعم.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– راتب أساسي – بدل سكن – بدل نقل.
– تأمين طبي.
– عمولات شهرية
– دورات تطويريه وتدريبية.
– بطاقة تخفيض للموظف وبطاقتين للأهل أو للأصدقاء على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/10 هـ الموافق 2023/01/03م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا