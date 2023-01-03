شكرا لقرائتكم مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في مجال المطاعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض (رجال / نساء) في مجال المطاعم، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.