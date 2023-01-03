السعودية اليوم / تعليم ينبع يحتفي بعام القهوة السعودية



ينبع 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

احتفى تعليم ينبع مؤخرا بعام القهوة

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني أن برنامج التفعيل الذي يُقام على مدى أسبوع كامل، يأتي بعد أن وجهت وزارة التعليم بتفعيل البرنامج ؛ حرصاً منها على تعزيز قيم الكرم والانتماء للموروث السعودي الذي يشمل تفاصيل المعيشة اليومية بوصف القهوة جزء أصيل منها، وللاعتزاز بهذه القيم والمحافظة عليها، واستثمار مواهب الطلاب والطالبات في تعميق الثقافة السعودية بتحويلها إلى أشكال متنوعة من الإبداع .

وأشارت العلوني إلى أن البرنامج تضمن العديد من الفعاليات والمناشط الثقافية والفنية شملت: إقامة مسابقة "ركن القهوة"، والتي يتم التنافس بها في إعداد أفضل ركن للقهوة وأنواعها وطرق إعدادها وتقديمها ، تشجيع الطلبة ومنسوبي التعليم على المشاركة في منحة " أبحاث القهوة السعودية"، وفق مساراتها البحثية المعلن عنها في موقع وحساب وزارة الثقافة، استثمار مواهب الطلاب في إنتاج مواد فنية وثقافية من خلال فعاليات ( الرسم بالقهوة، التصوير الفوتوغرافي، الفيديو والجرافيك، الكتابة الإبداعية ) .

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07:40ت م

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ينبع 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واساحتفى تعليم ينبع مؤخرا بعام القهوة السعودية 2022، بمشاركة منسوبي مدارس التعليم بالمحافظة والقطاعات التابعة لها، بهدف ترسيخ الهوية الثقافية السعودية وتقاليدها العريقة .وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني أن برنامج التفعيل الذي يُقام على مدى أسبوع كامل، يأتي بعد أن وجهت وزارة التعليم بتفعيل البرنامج ؛ حرصاً منها على تعزيز قيم الكرم والانتماء للموروث السعودي الذي يشمل تفاصيل المعيشة اليومية بوصف القهوة جزء أصيل منها، وللاعتزاز بهذه القيم والمحافظة عليها، واستثمار مواهب الطلاب والطالبات في تعميق الثقافة السعودية بتحويلها إلى أشكال متنوعة من الإبداع .وأشارت العلوني إلى أن البرنامج تضمن العديد من الفعاليات والمناشط الثقافية والفنية شملت: إقامة مسابقة "ركن القهوة"، والتي يتم التنافس بها في إعداد أفضل ركن للقهوة وأنواعها وطرق إعدادها وتقديمها ، تشجيع الطلبة ومنسوبي التعليم على المشاركة في منحة " أبحاث القهوة السعودية"، وفق مساراتها البحثية المعلن عنها في موقع وحساب وزارة الثقافة، استثمار مواهب الطلاب في إنتاج مواد فنية وثقافية من خلال فعاليات ( الرسم بالقهوة، التصوير الفوتوغرافي، الفيديو والجرافيك، الكتابة الإبداعية ) .// انتهى //07:40ت م0018

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