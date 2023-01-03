

ينبع 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

دشن أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني عيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، والتي تهدف إلى خلق مجتمع واع يدرك أهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، والتعرف على العوامل المسببة له وطرق الوقاية منه عن طريق إجراء اختبارات الفحص عن سرطان عنق الرحم والخلايا محتملة السرطنة، والتوعية بضرورة أخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للوقاية من أمراض سرطان عنق الرحم.

الجدير بالذكر أن العيادة تعد أول عيادة متخصصة في المنطقة وضمن مبادرات جودة الحياة بالهيئة الملكية بينبع وحرصا على سلامة قاطني مدينة ينبع الصناعية .

// انتهى //

07:31ت م

0017





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة الملكية بينبع تدشن عيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بالمركز الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.