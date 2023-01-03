السعودية اليوم / ملاوي تعلن استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا



ليلونغوي 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

أعلنت السلطات في ملاوي استمرار إغلاق المدارس حتى إشعار آخر بسبب تفشي وباء الكوليرا في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الملاوية أن إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية سببه الزيادة الأخيرة والمستمرة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات الناجمة عن المرض، مبينة أن العودة إلى المدارس أرجئت أسبوعين على الأقل في العاصمة ليلونغوي ومدينة بلانتير الجنوبية، بعد أن كان مقررا أن يستأنف الطلاب الدراسة اليوم الثلاثاء.

وسجلت ملاوي الواقعة في جنوب أفريقيا زهاء 18 ألف إصابة بالكوليرا و595 وفاة منذ مارس الماضي. وصنفت منظمة الصحة العالمية التفشي الحالي للكوليرا في ملاوي بأنه أكبر تفش لهذا المرض في البلاد منذ عشر سنوات.

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07:09ت م

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