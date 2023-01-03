السعودية اليوم / أكثر من 900 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بالنعيرية خلال العام الماضي



النعيرية 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

قدمت المنشآت والاقسام الطبية بقطاع النعيرية الصحي – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – خدمات طبية متكاملة لـ 911802 مستفيد خلال العام الماضي 2022 م .

وذكر مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد القحطاني أن 120140 مراجعا تلقوا الخدمات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ بمستشفى النعيرية العام، فيما استفاد 41184 مراجعا من الخدمات التي يقدمها قسم العيادات الخارجية بتخصصاته المختلفة، في حين أجرت الأقسام الداخلية بالمستشفى 731 عملية جراحية، وتنويم 2515 مريضا بأقسام التنويم، فيما بلغ عدد الولادات 430 مولودا.

وأضاف القحطاني أنه خلال هذا العام أجرى مركز الكلى 4405 جلسة غسيل كلوي، فيما نفذ قسم الرعاية الطبية المنزلية 2861 زيارة منزلية لمن تعذر مراجعتهم للمستشفى لتلقي الخدمات الطبية، وأجرى قسم المختبر 385142 فحصاً مخبرياً مختلفا، بالإضافة إلى استقبال 18076 مريضا بقسم الأشعة من مراجعي المستشفى , وصرف 263124 وصفة طبية ، فيما بلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الاولية بقطاع النعيرية الصحي 73194 مراجعا.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع النعيرية الصحي من دعم متواصل من تجمع الشرقية الصحي للرقي بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

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07:02ت م

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