السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 81.056 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 29 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 32 ألفا و301 حالة.

// انتهى //

06:22ت م

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سيئول 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 81.056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 29,220.591 .ونقلت وكالة يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 29 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 32 ألفا و301 حالة.// انتهى //06:22ت م0012

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