

المدينة المنورة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

تواصل هطول الأمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، فيما ما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

02:22ت م

0004





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.