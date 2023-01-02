عاصفة مطرية تسقط زجاج واجهة إدارية تعليم مكة

أسفرت عاصفة هوائية مصاحبة لأمطار مكة المكرمة عن سقوط زجاج واجهة مبنى الشؤون الإدارية والمالية بتعليم منطقة مكة المكرمة بحي العزيزية، إضافة إلى سقوط مظلة بمركز التدريب الكشفي بجوار إدارة التعليم بمكة المكرمة. وأوضحت مصادر «دوت الخليج» أن فرق الصيانة بتعليم مكة باشرت الموقع في حينه، وتم إزالة الزجاج المتناثر والآثار الناجمة عن العاصفة الهوائية، ولم تحدث أي إصابات.



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