السعودية اليوم / مجلس أمناء المعهد الإسلامي بالسنغال يعقد اجتماعه الثالث



داكار 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

عقد مجلس أمناء المعهد الإسلامي العالي بلوغا بجمهورية السنغال التابع لوزارة الشؤون الإسلامية اجتماعه الثالث - اليوم - برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي.

واستعرض الدكتور العنزي - خلال الاجتماع- دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، معبراً عن المنهج الوسطي الذي تمثله المملكة من خلال التعليم، مقدماً شكره لسفارة خادم الحرمين الشريفين على ما تبذله من تعاون دائم لنجاح مسيرة المعهد.

عقب ذلك ناقش الاجتماع إضافة مادة اللغة الإنجليزية في المنهج الدراسي، وتغذية مكتبة المعهد بالمصادر والمراجع العلمية، وتأمين مقررات للمعهد من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وإقامة (3) مسابقات على مستوى إقليم لوغا الأولى للقرآن الكريم، والثانية للسنة النبوية، والثالثة للشعر واللغة العربية.

// انتهى //

22:07ت م

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