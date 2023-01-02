شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقسو على بيراميدز بثلاثية نظيفة ويعود لصدارة الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النادي الأهلى من تحقيق فوزًا كبيرًا على بيراميدز بنتيجة 0/3،فى الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليستعيد المارد الأحمر صدارة جدول الترتيب، بعد أن كان قد فقدها فى الجولة الماضية لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وقدم النادي الأهلى مباراة رائعة من الجانب التكتيكي، فعلى الرغم من التراجع بشكل كبير وترك الإستحواذ للفريق الضيف، إلا أن الفريق الأحمر كان الأكثر فاعلية على مرمي بيراميدز بفضل هجماته المرتدة السريعة المنظمة، والتى ساهمت فى قتل المباراة خلال شوط اللقاء الثاني.



السولية يفوز بجائزة رجل المباراة

وحظي نجم وسط الأهلي عمرو السولية على جائزة رجل المباراة، بعدما تمكن من تسجيل ثنائية فى مرمي بيراميدز خلال مواجهة الليلة الشئ الذي جعله يستحق الفوز بالجائزة، بعد المستوي الجيد الذي ظهر عليه اللاعب فى أحداث المباراة.



الأهلي يشعل صراع الصدارة

وعلى الرغم من تفوق النادي الأهلى فى مباراة اليوم وإبتعاده عن الزمالك أقرب منافسيه بفارق 3 نقاط كاملة، إلا أن صراع الصدارة ما زال مستمرًا بقوة بين الفريقين، خاصة أن الفارس الأبيض سبق له وأن تصدر جدول المسابقة بعد أن كان المارد الأحمر متفوقًا عليه بفارق 4 نقاط كاملة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلى يعتلي صدارة الترتيب فى الوقت الحالي برصيد 27 نقطة، فى حين يحل نادي الزمالك فى المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بعد تعثره فى هذه الجولة أمام أسوان.