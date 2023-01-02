شكرا لقرائتكم شاب متهور يصدم سيارة إسعاف ويصيب اثنين مسعفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اصطدم شاب يقود سيارة مسرعة بإحدى سيارات إسعاف الهلال الأحمر خلال قيامها بواجبها الوطني، حيث كانت تنقذ حياة طفلة.

نتج عن ذلك الحادث المروري إصابة اثنين من المسعفين، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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من جانبه، قال أحد المسعفين من داخل المستشفى: إنه لم يتذكر تفاصيل الحادث، إلا أن الاصطدام كان من خلف سيارة الإسعاف، موجهًا الشكر لرئيس الهلال الأحمر لزيارته هو ورفيقه في المستشفى.

ولفت أحد المسعفين، إلى أن النيابة تباشر تحقيقاتها بشأن الحادث.