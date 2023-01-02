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مناطق متوقع أن تشهد أعلى معدلات هطول أمطار في 2023

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الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس عقيل العقيل، المناطق التي ستشهد أعلى معدلات لهطول الأمطار هذا العام.

المنطقة الغربية والشمالية والوسطى

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إن التقرير المناخي الذي أصدره المركز لهذا العام يشير إلى أن معدلات هطول الأمطار تكون أعلى في المنطقة الغربية والشمالية والوسطى في المملكة.

دفء الأجواء

وتوقع العقيل: المركز توقع أن تكون درجات الحرارة لفصل الشتاء هذا العام أعلى من معدل شتاء العام السابق، حيث يلاحظ دفء الأجواء بشكل واضح خاصة على المناطق الشمالية والوسطى.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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