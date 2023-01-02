شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لرفع معدلات الجودة في تعليم الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع معدلات الجودة والتميز في التعليم وقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس بمقر الأمانة، مع مدير المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة الدكتور عبدالرحمن المديرس، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الجودة والتميز المؤسسي.

وأكد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعات التي تعمل على تطوير أعمالها ومنتجاتها، ونموها من خلال رفع معدلات الجودة ومراحل تطورها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون البناء لتحقيق الرؤى المشتركة والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لها الطرفان، والوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي.

من جهته بين الدكتور المديرس أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك لتكوين منظومة متكاملة في الجودة والتميز المؤسسي، متضمنة نظام أبحاث ودراسات علمية متخصصة تسعى لتطوير نظم العمل في كلا الجهتين.

من جهة أخرى أطلقت الأمانة مبادرة توعوية بعنوان «وعيك يهمنا»، تهدف إلى التعريف بالخدمات النظامية التي تقدمها الأمانة ممثلة في بلدية محافظة الخفجي. وأوضحت أن المبادرة التي تستمر 5 أيام، شهدت مشاركة 54 متطوعا ومتطوعة، وتستهدف جميع المنشآت التجارية في المحافظة، للتأكد من إجراءاتها النظامية ومدى تقيدها بالتعليمات البلدية والصحية.

محتويات الاتفاقية

