اتفاقية لرفع معدلات الجودة في تعليم الشرقية

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وأكد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعات التي تعمل على تطوير أعمالها ومنتجاتها، ونموها من خلال رفع معدلات الجودة ومراحل تطورها، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون البناء لتحقيق الرؤى المشتركة والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لها الطرفان، والوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي.من جهته بين الدكتور المديرس أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك لتكوين منظومة متكاملة في الجودة والتميز المؤسسي، متضمنة نظام أبحاث ودراسات علمية متخصصة تسعى لتطوير نظم العمل في كلا الجهتين.
من جهة أخرى أطلقت الأمانة مبادرة توعوية بعنوان «وعيك يهمنا»، تهدف إلى التعريف بالخدمات النظامية التي تقدمها الأمانة ممثلة في بلدية محافظة الخفجي. وأوضحت أن المبادرة التي تستمر 5 أيام، شهدت مشاركة 54 متطوعا ومتطوعة، وتستهدف جميع المنشآت التجارية في المحافظة، للتأكد من إجراءاتها النظامية ومدى تقيدها بالتعليمات البلدية والصحية.
محتويات الاتفاقية
- إقامة فعاليات مشتركة وإجراء أنشطة بحثية متخصصة
- تبادل الخبرات التي تسهم في رفع مستوى المنافسة
- برامج تطوير مستمرة في مجال الجودة والتميز المؤسسي
- دعم الوحدات الإدارية والكوادر
- تعزيز الشراكات في مجال الجودة والتميز المؤسسي
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