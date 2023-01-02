شكرا لقرائتكم خبر إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل.. الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، خالد الفيصل، غدا ، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ45 للعام الحالي 2023.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل أن الجائزة تمنح في حفل سنوي لنخبة من العلماء والمفكرين والأدباء الذين قدموا إسهامات علمية جليلة خدمة للإنسانية، وذلك في خمسة أفرع.

وأكد أن جائزة الطب في الدورة الـ45 للجائزة تتمحور حول موضوع «الأوبئة وتطوير اللقاحات»، وجائزة العلوم في مجال «الكيمياء»، بينما تتناول جائزة الدراسات الإسلامية موضوع «العمارة الإسلامية»، مضيفا أن جائزة اللغة العربية والأدب مكرسة لموضوع «السرد العربي القديم والنظريات الحديثة»، فيما تعد جائزة خدمة الإسلام جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريا، وعلميا، واجتماعيا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وذكرت الأمانة العامة للجائزة أنها تستقبل حاليا الترشيحات للدورة الـ46 للعام المقبل 2024 من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات حتى نهاية مارس 2023، مفيدة بأن جائزة الدراسات الإسلامية مخصصة لـ «النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة»، بينما خصصت جائزة اللغة العربية والأدب لـ «جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية»، وجائزة الطب لـ»علاجات الإعاقات الطرفية»، إضافة إلى تخصيص جائزة العلوم لـ»علم الحياة».

يذكر أن جائزة الملك فيصل منحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها 282 عالما، ينتمون إلى 44 دولة، حاز 22 منهم جائزة نوبل فيما بعد.

5 أفرع الجوائز:







الطب



العلوم



الدراسات الإسلامية



اللغة العربية والأدب



خدمة الإسلام



إجمالي للجائزة: