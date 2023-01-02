فريق عمل لتحويل جميع المحاكم الإدارية إلى رقمية

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وبحسب تقرير لديوان المظالم لأبرز منجزاته ومبادراته التنظيمية والرقمية وإسهاماته العلمية والمجتمعية خلال 2022، لإحصائيات مخرجاته وخدماته الرقمية، أبرز التقرير تركيز ديوان المظالم على المسارعة في التحول الرقمي الذي تنشده القيادة، ويعمل من خلال استراتيجياته ببدء تفعيل أول محكمة رقمية بالكامل، حيث تم تشكيل فريق عمل لتحويل المحاكم الإدارية بالمملكة إلى رقمية، واعتماد ضوابط العمل القضائي عن بعد.كما أبرز التقرير تقدم ديوان المظالم لتفعيل قضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم، وبمتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، ليسابق الزمن لتطوير أنظمته الإدارية في سبيل تجويد وإنجاز أعماله وخدماته، حيث تم تعديل معيار الدعاوى المتأخرة وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أخيرا، إضافة إلى تدشين مركز إدارة العمليات القضائية.
أهم ما جاء في التقرير
- تنظيم 26 فعالية تتمثل في زيارات ومشاركات واتفاقيات
- التركيز على المسارعة في التحول الرقمي
- اعتماد ضوابط العمل القضائي عن بعد
- تفعيل قضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم
- تعديل معيار الدعاوى المتأخرة
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات
- تدشين مركز إدارة العمليات القضائية
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