فريق عمل لتحويل جميع المحاكم الإدارية إلى رقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما جرى تشكيل فريق عمل لتحويل المحاكم الإدارية بالمملكة إلى رقمية، نظم ديوان المظالم خلال العام الماضي 2022، نحو 26 فعالية تتمثل في زيارات ومشاركات وعقد اتفاقيات وندوات محلية وعالمية ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر وجمهورية فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقرير لديوان المظالم لأبرز منجزاته ومبادراته التنظيمية والرقمية وإسهاماته العلمية والمجتمعية خلال 2022، لإحصائيات مخرجاته وخدماته الرقمية، أبرز التقرير تركيز ديوان المظالم على المسارعة في التحول الرقمي الذي تنشده القيادة، ويعمل من خلال استراتيجياته ببدء تفعيل أول محكمة رقمية بالكامل، حيث تم تشكيل فريق عمل لتحويل المحاكم الإدارية بالمملكة إلى رقمية، واعتماد ضوابط العمل القضائي عن بعد.

كما أبرز التقرير تقدم ديوان المظالم لتفعيل قضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم، وبمتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، ليسابق الزمن لتطوير أنظمته الإدارية في سبيل تجويد وإنجاز أعماله وخدماته، حيث تم تعديل معيار الدعاوى المتأخرة وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أخيرا، إضافة إلى تدشين مركز إدارة العمليات القضائية.

أهم ما جاء في التقرير

