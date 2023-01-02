السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مصر يلتقي فريق المتحدون للدراجات النارية



القاهرة 9 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2 يناير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، اليوم، فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي، على هامش مشاركته في رالي المتحدون المصري.

واستعرض الفريق خلال اللقاء مشاركته في الرالي المصري والبرامج والأنشطة التي يقدمها خلال زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية.

ورحب السفير نقلي بمشاركة الفريق في رالي القاهرة، منوهاً بالنهضة

وتحدث سفير خادم الحرمين الشريفين عن التعاون الشبابي والرياضي بين المملكة ومصر في ظل العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، متمنياً للفريق مزيداً من التوفيق والنجاح في مختلف المحافل.

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس فريق المتحدون الكابتن مصطفى الشريف درع الفريق التذكاري لسفير خادم الحرمين الشريفين، كما تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

//انتهى//

21:36ت م

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القاهرة 9 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2 يناير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، اليوم، فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي، على هامش مشاركته في رالي المتحدون المصري.واستعرض الفريق خلال اللقاء مشاركته في الرالي المصري والبرامج والأنشطة التي يقدمها خلال زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية.ورحب السفير نقلي بمشاركة الفريق في رالي القاهرة، منوهاً بالنهضة الرياضية التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، التي بدأت تلمس نتائجها إقليمياً وعالمياً من خلال النتائج الإيجابية للفرق الرياضية بجميع مناشطها.وتحدث سفير خادم الحرمين الشريفين عن التعاون الشبابي والرياضي بين المملكة ومصر في ظل العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، متمنياً للفريق مزيداً من التوفيق والنجاح في مختلف المحافل.وفي ختام الزيارة، قدم رئيس فريق المتحدون الكابتن مصطفى الشريف درع الفريق التذكاري لسفير خادم الحرمين الشريفين، كما تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.//انتهى//21:36ت م0180

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