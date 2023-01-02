السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2022 م واس

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاءً من محافظات بني حسن, والقرى, والمندق, وبلجرشي, والمخواة, وقلوة، والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها, ارتوت علي أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

20:37ت م

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