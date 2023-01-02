السعودية اليوم / تعليم ينبع : استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء



ينبع 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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20:36ت م

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