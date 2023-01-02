السعودية اليوم / انطلاق أولى برامج معهد الإدارة العامة التدريبية في جامعة نجران للفصل الحالي



نجران 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

انطلقت اليوم في جامعة نجران ،أولى برامج معهد الإدارة العامة للفصل الدراسي الحالي ، بعنوان: "بناء ثقافة تنظيمية فعالة" ، وذلك في إطار التعاون المبرم بين المعهد و جامعة نجران؛ لتدريب منسوبي الجهات الحكومية بالمنطقة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين لبناء ثقافة تنظيمية فعالة في المنظمات بكفاءة وفعالية،إذْ يتناول البرنامج مفاهيم الثقافة التنظيمية، وأساسيات وقيم الثقافة التنظيمية، بالإضافة إلى تطبيق دور القائد في تعزيز الإبداع والابتكار.

وأوضح عميد الموارد البشرية بجامعة نجران الدكتور حسن الزهراني، أن الجامعة وفرت عددًا من القاعات التدريبية المجهزة بأحدث الأجهزة ووسائل الشرح بمكتبة الأمير مشعل بن عبدالله المركزية بالمدينة الجامعية؛ بما يحقق أهداف الشراكة بين الجهتين وتعزيز التعاون فيما بينهما، منوهًا بأهمية البرامج التدريبية في تعزيز ورفع المستوى الوظيفي للموظفين بالجهات الحكومية ، وإسهامها في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

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20:19ت م

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