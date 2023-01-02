شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يرأس اللجنة الإعلامية للإتحاد العربي فى دورته الخامسة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية عن إنعقاد اجتماع بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور حمد الحساني رئيس الإتحاد، يأتي ذلك على هامش البطولة العربية للجامعات لكرة الصالات والتى أقيمت فى مدينة العين بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأستقر أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العربي خلال هذا الإجتماع الذي عقد، على تعيين الكابتن أحمد شوبير رئيسًا للإتحاد العربي لكرة الصالات بالجامعات، وفقًا لمعايير محددة حددها الأعضاء، بجانب إحتكاك شوبير الكبير بالمنصات الإعلامية، الشئ الذي أكسبه ثقلًا إعلاميًا كبيرًا.

كما أعتمد أعضاء المكتب التنفيذي أجندة البطولات خلال النسختين القادمتين 2023 و2024،والتي تشمل هذه الفترة إستضافة دولتي الأردن وفلسطين المسابقة على الترتيب لكرة القدم الخماسي للطالبات.

فى حين تستضيف المغرب دورة الألعاب الشاطئية فى تلك الفترة، بجانب إستضافة سوريا لبطولة تونس الطاولة، إضافة إلى إستضافة عمان للكرة الشاطئية مع إختصاص مصر بالمؤتمر العلمي والذي سيقام بعنوان (كوفيد 19.. التداعيات والتحدي)، والذي يشمل الجزء التوعوي من الدورة.

الجدير بالذكر أن حمد الحساني قد أشاد بتنظيم الإمارات الرائع لبطولة زايد الثانية، كما وجه الشكر إلى الإتحاد الإماراتي على حفالة الإستقبال للفرق المشاركة.