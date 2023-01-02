شكرا لقرائتكم ضبط 4 أشخاص سطوا على منازل وكسروا زجاج المركبات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين؛ لارتكابهم حوادث جنائية.

سطو وسرقة

وأشارت قوات الأمن العام عبر الحساب الرسمي لموقع تويتر، اليوم الاثنين، إلى أن تلك الحوادث تمثلت في السطو على المنازل، وكسر زجاج المركبات أثناء وقوفها والاستيلاء على ما تحويها، وسرقة قواطع كهربائية، ونحاسية من مبانٍ تحت الإنشاء باستخدام مركبات مسروقة، والمتاجرة بها.

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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.