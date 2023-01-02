شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن تعليم منطقة الرياض تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى منصة مدرستي (عن بعد) يوم غدٍ الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ بجميع مدارس ومكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وبحسب تغريدة لتعليم الرياض، على تويتر، جاء ذلك حرصًا على سلامة الجميع وبناء على تقارير الأرصاد.

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وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.