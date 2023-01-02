شكرا لقرائتكم تعليم الشقراء: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الشقراء، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، على أن تكون عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10/ 6/ 1444ﮪ في جميع مدارس تعليم شقراء، وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عبر منصة مدرستي.

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وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي.