شكرا لقرائتكم تعليم المجمعة يعلق الدراسة الحضورية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم محافظة المجمعة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

الدوام عبر مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444هـ بمدارس تعليم المجمعة، وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة مدرستي.