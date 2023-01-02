شكرا لقرائتكم الزلفى والغاط يعلقان الدراسة غدًا بسبب تقارير الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الزلفى، تعليق الدراسة غدًا الثلاثاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.

تعليق الدراسة في الزلفى

وقالت الإدارة في تغريدة على موقعها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ.

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وتابعت: وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليم الغاط

كما أعلنت إدارة تعليم الغاط، تعليق الدراسة أيضًا غدًا، بسبب الأحوال الجوية، حيث قالت في تغريدة على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10/ 6/ 1444 بجميع مدارس تعليم الغاط، وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.