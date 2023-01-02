شكرا لقرائتكم الدراسة عن بعد في جامعة طيبة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية، غدًا الثلاثاء، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

الدراسة عن بعد

وقالت الجامعة في تغريد على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ في مقر الجامعة الرئيسي بـ المدينة المنورة وفروع الجامعة بـ ينبع والمهد والحناكية وبدر وخيبر لتكون عن بُعد عبر البلاكبورد.

قد يهمّك أيضاً

تعليق الدراسة

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.