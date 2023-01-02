شكرا لقرائتكم تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت الحصص الافتراضية التي انطلقت مع تعليق الدراسة الحضورية في عدد من الإدارات التعليمية، تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ومشاركة ودعم من أولياء الأمور.

انتظام الحصص الافتراضية

ووثقت عدد من الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة، انتظام الحصص الاقتراضية عبر منصة مدرستي، وذلك مع تعليق الدراسة الحضورية بسبب حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها المملكة منذ أيام.

ونشرت ابتدائية ريحة للطفولة المبكرة بمحافظة الطائف، جانبًا من انتظام الحصص الافتراضية اليوم الإثنين عبر منصة مدرستي وتفاعل الطلاب والطالبات مع معلماتهم.

ونشر مكتب التعليم بمحافظة الحناكية التابع لإدارة التعليم بالمدينة المنورة، جانبًا من تفعيل مدارسه للخطط الدراسية عبر منصة مدرستي ومتابعة الدروس اليومية بمتابعة من مدراء المدارس والمشرفين التربويين ومدير مكتب التعليم.

كما أكدت المدرسة الثامنة عشرة بعد المائة الابتدائية في إدارة تعليم جدة، ضرورة حضور الطالبات الحصص الافتراضية عبر منصة مدرستي، مؤكدة أنها دليل على الوعي وطريق للتفوق والانضباط.

تعليق الدراسة

وتشهد المملكة، طقسًا غير مستقر، ما دفع عدد من إدارات التعليم بمعظم المناطق، إلى تعليق الدراسة الحضورية.

وقررت إدارة تعليم مكة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم الثلاثاء 10 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي”.

وقررت إدارة تعليم عفيف، عن تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء بمدارسها، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع،

وأضافت في بيان صادر عنها أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.