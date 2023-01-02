شكرا لقرائتكم التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، تعليق التدريب الحضوري والتحول إلى التدريب عن بُعد غدًا الثلاثاء.

وقال حساب التدريب التقني بموقع “تويتر” “بناء على ما وُرِد من الجهات المختصة و المتابعة للحالة الجوية تقرر تعليق التدريب الحضوري والتحول إلى التدريب عن بعد يوم غد الثلاثاء في منشآت التدريب التقني بـ جدة ورابغ”.

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تدريب عن بُعد

كما قررت إدارة التدريب التقني بمنطقة القصيم اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في منشآتها ليوم غد.

تعليق الدراسة الحضورية

يذكر أن إدارة تعليم مكة قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم الثلاثاء 10 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.