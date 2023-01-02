رصد 2526 تعديا على خدمات المساجد

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة حماية مرافق المساجد 2526 تعدياً على خدمات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد بمختلف مناطق المملكة. وساهمت الجولات الرقابية بضبط التعديات وإحالتها للجهات المختصة لإلزام المعتدين بدفع التكاليف والتعويضات بأثر رجعي وفق النظام.



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