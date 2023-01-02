المرور يذكر عابري الأودية أثناء جريانها .. 10 آلاف ريال

اليونسكو تشيد بالسعودية في مجال حوكمة التعليم الإلكتروني أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بما حققته المملكة في مجال حوكمة التعليم الإلكتروني، عبر كتابها... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ رصد 2526 تعديا على خدمات المساجد رصدت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة حماية مرافق المساجد 2526 تعدياً على خدمات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد بمختلف مناطق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ تعليق الدراسة الحضورية بتعليم وجامعة القصيم غدا أعلنت إدارة تعليم القصيم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة... بريدة :دوت الخليج بريدة :دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ تمديد تعليق الدراسة في عدد من المدن بسبب الحالة المطرية أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تأجيل بداية اليوم الدراسي بالجامعة إلى الساعة 9 صباحاً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم الخميس... المناطق دوت الخليج المناطق دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ النقل تواصل تنفيذ مشروع طريق الخرج والرياض - الدمام السريع تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع، الذي يبلغ طوله 100 كم،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ إصابة 3 في حادث مروري بالمدينة بسبب الأمطار تسبب الحالة المطرية وما تبعها من تدني في مستوى الرؤية الى ارتطام مركبة كانت تقل 3 أشخاص بأحد أعمدة الإنارة في طريق العوالي بالمدينة... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 194 مؤسسة صحية مخالفة تم إغلاقها في 2022 كثّفت "الصحة" زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ

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