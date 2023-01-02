تمديد تعليق الدراسة في عدد من المدن بسبب الحالة المطرية

وفي مكة استمر تعليق الدراسة حيث أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ليوم غدٍ الثلاثاء. وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع. وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عن بُعد عبر " منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وكذلك أعلنت جامعة الطائف تمديد تعليق الدراسة في مقرات وفروع الجامعة كافة يوم غدٍ الثلاثاء؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها. كما أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بتعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر منصة مدرستي.
كما أعلنت جامعة أم القرى في مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة. وأشارت الجامعة إلى أن دوام الموظفين يستمر عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
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