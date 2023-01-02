السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي وزير التهيئة العمرانية والتنمية الجماعية النيجري



نيامي 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، اليوم، معالي وزير التهيئة العمرانية والتنمية الجماعية النيجري مامان إبراهيم.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها.

وأعرب معالي وزير التهيئة العمرانية والتنمية الجماعية بالنيجر عن الشكر والامتنان لمختلف أنواع المساعدات التي تقدمها المملكة لبلاده وخاصة في المجال الإنساني.

// انتهى //

19:29ت م

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