

بريدة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

تشهد منطقة القصيم الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وبناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للارصاد، يتوقع بمشيئة الله استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تشمل عموم منطقة القصيم .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:55ت م

0159





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على منطقة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.