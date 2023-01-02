شكرا لقرائتكم خبر عن إستمرار أفشة.. التشكيل الرسمي للأهلى أمام بيراميدز وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلى تحدي قوي ومثير بعد لحظات، حينما يواجه نظيره نادي بيراميدز، فى الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل المارد الاحمر فى إستعادة سلسلة الإنتصارات بعد أن فقدها الفريق فى آخر مباراتين بعد تعرض الفريق لتعادلين متتالين.

فى حين يأمل نادي بيراميدز فى مواصلة عروضه القوية أمام الأهلي، لا سيما أنه يجيد التعامل مع مباريات الفريق الأحمر، خاصة أن الفريق قد سبق له وأن حقق الإنتصار على القلعة الحمراء فى الموسم الماضي، بجانب أنه يمتلك الأفضلية فى مواجهات الفريقين خلال السنوات الأخيرة.



موعد مباراة الأهلى وبيراميدز القادمة

ومن المقرر ان يلاقي النادي الاهلى نظيره بيراميدز اليوم الإثنين، فى الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



التشكيل الرسمي للأهلى أمام بيراميدز

وأعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، عن التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- على معلول

خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- مجدي "أفشة"

خط الهجوم: برونو سافيو- كريم فؤاد- شادي حسين.