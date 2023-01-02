شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسقط أمام أسوان ويمنح الأهلى هدية صدارة الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقي نادي الزمالك أولى هزائمه اليوم أمام أسوان، فى المباراة التى أنتهت بتفوق تماسيح الجنوب وأصحاب الأرض 1/2،فى الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث أصبح النادي الأهلى يمتلك فرصة ذهبية لتصدر جدول ترتيب المسابقة حال الفوز فى هذه الجولة.

وقدم نادي أسوان مباراة مميزة للغاية على كافة الأصعدة الهجومية والدفاعية، الشئ الذي منحه التفوق فى شوط اللقاء الأول بهدفين نظيفين، قبل أن يعود نادي الزمالك لتقليص الفارق والعودة فى النتيجة، إلا أن تلك العودة لم تكن كافية لمواصلة إنتصارات الفريق وتعزيز موقعه فى صدارة الترتيب.



فيريرا يسخر من فوز أسوان

وحرص المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على السخرية من فوز الفريق الأسواني فى مباراة الليلة بعد المباراة، حيث أكد أنه سينتظر لمباراة الفريق أمام الأهلي ويتمني أن يلعب الفريق بنفس هذه القوة حتى يقوم بتهنئتهم بشكل حقيقي على ما قدموه.



موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الداخلية يوم الخميس القادم، فى الجولة ال12 من منافاسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الزمالك يعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، فى حين يحل الأهلى فى مركز الوصافة بنفس الرصيد من النقاط مع مباراة أخري أقل.