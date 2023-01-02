السعودية اليوم / "الهيئة الجيومكانية" تناقش الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية UNGEGN



الرياض 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية اجتماعها الرابع برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها مشاركة المملكة في المؤتمر التاسع للخبراء العرب الذي عقد بسلطنة عمان، في ديسمبر 2022، حيث هدفت الهيئة من خلاله إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في مجال الأسماء الجغرافية والمعلومات الجيومكانية على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب مناقشة العمل على مواءمة الخطة الاستراتيجية للأسماء الجغرافية مع الخطة الاستراتيجية وبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية UNGEGN للفترة 2021 – 2029م التي تسعى اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة من خلالها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تنعكس بدورها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، إضافة إلى المبادرات الوطنية المرتبطة بالمعلومات الجيومكانية لتوفير معلوماتٍ جيومكانيةٍ وفق أفضل الممارسات العالمية ، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المندرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتأكيداً على اهتمام الهيئة الجيومكانية بإثراء المحتوى العلمي؛ فقد كرمت الأعضاء المشاركين بأوراق علمية في المؤتمر العربي (التاسع) للخبراء العرب في الأسماء الجغرافية المنعقد بمسقط في ديسمبر 2022 والتي أبرزت منجزات المملكة التقنية والفنية في مجال المعلومات الجيومكانية.

يذكر أن الهيئة تعمل على تطوير قاعدة بيانات وطنية للأسماء الجغرافية لدعم وتمكين ومساندة الجهات الحكومية لتوفير المعلومات الجيومكانية وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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18:20ت م

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