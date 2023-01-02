السعودية اليوم / " تعليم الليث ": استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بُعد عبر " منصة مدرستي "



مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بجميع مدارس " البنين والبنات " بمحافظتي الليث وأضم ؛ وستكون الدراسة غداً الثلاثاء عن بُعد عبر "

أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي ، مبينا أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة ، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس .

وأهابت إدارة التعليم بكافة منسوبيها لضرورة توخي الحيطة والحذر ، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية ، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.

// انتهى //

17:59ت م

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مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بجميع مدارس " البنين والبنات " بمحافظتي الليث وأضم ؛ وستكون الدراسة غداً الثلاثاء عن بُعد عبر " منصة مدرستي " .أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي ، مبينا أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة ، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس .وأهابت إدارة التعليم بكافة منسوبيها لضرورة توخي الحيطة والحذر ، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية ، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.// انتهى //17:59ت م0153

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