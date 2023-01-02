السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تستقبل أكثر من 10 آلاف بلاغ لمعالجة التشوه البصري خلال السعودية اليوم 2022 م



عرعر 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

استقبلت أمانة منطقة الحدود الشمالية أكثر من 10 آلاف بلاغ للتشوه البصري خلال عام 2022م ومعالجة 94.5% من إجمالي البلاغات.

واشتملت البلاغات على عناصر متعددة تقوم بها الأمانة بشكل مستمر في معالجتها منها مخلفات البناء والهدم وحفر وتشققات الشوارع والأرصفة المتهالكة وإزالة المركبات التالفة وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس وغيرها.

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في تحقيق رؤية ومستهدفات الوزارة في القضاء على جميع مظاهر التشوه البصري.

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17:59ت م

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