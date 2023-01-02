السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم المهد



المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم محافظة المهد عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس المحافظة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عن بُعد عبر "

// انتهى //

17:53ت م

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المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم محافظة المهد عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس المحافظة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عن بُعد عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //17:53ت م0151

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