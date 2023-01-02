السعودية اليوم / صفقتا شراء بأكثر من 200 مليون ريال في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



الصياهد 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أُبرِمت صفقتا شراء على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة خلال اليومين الماضيين، بلغت قيمتهما أكثر من 200 مليون ريال.

وتمثلت الصفقة الأولى في شراء مالك منقية "النائلات" عبدالله بن عامر النهدي 12 فردية، بلغت قيمتها 120 مليون، من المشارك محمد بن فهاد بن جخدب الذي باع كذلك 17 فردية من الدق النخبوي للمشارك موسى الموسى بأكثر من 80 مليون ريال، حيث تم الإعلان عن نقل ملكية فرديات الوضح التي تم شراؤها ومنها : "نجد، الحاكمة، موقفة، الأميرة، لبية، فخامة، فخر، أميرة نوادر الجزيرة.

ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صفقات مليونية وأرقامًا كبيرة في شراء الفرديات من جميع الألوان؛ للخوض بها في منافسات المهرجان، وتعزيز حظوظ المشاركين بجمع أكبر عدد من النقاط للفوز بجائزة الشداد المستحدثة في هذه النسخة من المهرجان.

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17:46ت م

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