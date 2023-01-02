السعودية اليوم / 30 جولة ميدانية للجنة الصحة بمهرجان الإبل لتعزيز السلامة للزوار والمشاركين



الصياهد 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

نفذت لجنة الصحة والرقابة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة وعلى مدار الساعة جولات ميدانية رقابية؛ بهدف تأمين الجانب الغذائي والصحي، والتأكد من توفير بيئة صحية آمنة تضمن سلامة زوار المهرجان والمشاركين.

وبلغ عدد الجولات المنفذة 30 جولة رقابية على الأسواق والمحال في منطقة المهرجان حيث لم يتم رصد أي مخالفة تذكر, إذ يقوم فريق اللجنة المكون من 6 أعضاء (رجالاً ونساءً)، بالتعاون مع الأمانة والبلديات بالمتابعة والتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات الجاهزة التي تباع لدى الأسر المنتجة والمطاعم، وتنفيذ جولات رقابية على المحال التجارية بشارع الدهناء؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات المترتبة عليهم، ومطابقة جميع المواد الغذائية المعروضة للبيع للاشتراطات الصحية؛ وذلك لتأمين الجانب الغذائي، وفق معايير الجودة بما يضمن تعزيز الصحة والسلامة للمشاركين والزوار.

كما تعمل اللجنة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على مراقبة سوق الأبل، والتأكد من سلامة المعروض منها للبيع في السوق من خلوها من الأمراض.

// انتهى //

17:27ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.