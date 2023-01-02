

بريدة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم القصيم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام سيكون عبر

كما أعلنت إدارة التدريب التقني بالمنطقة اعتماد التدريب عن بعد وتعليق التدريب الحضوري في منشآتها ليوم غد.

// انتهى //

17:27ت م

0147



بريدة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم القصيم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت أن الدوام سيكون عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.كما أعلنت إدارة التدريب التقني بالمنطقة اعتماد التدريب عن بعد وتعليق التدريب الحضوري في منشآتها ليوم غد.// انتهى //17:27ت م0147

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بالتعليم والتدريب التقني بالقصيم غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.