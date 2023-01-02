السعودية اليوم / المنقية "سلطانات" أول "الشعل" لفئة سيف الملك بمهرجان الإبل



الصياهد 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

تصدّرت المنقية "سلطانات" للمواطن فلاح سلطان المطيري شوط لون الشعل فئة سيف الملك، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين بالشوط؛ حيث جاء بالمركز الثاني المواطن نواف بن مناحي العتيبي بالمنقية "كايدات المعيض"، وثالثاً المواطن خالد سعود بن حثلين بالمنقية "جلادات"، وبالمركز الرابع المواطن مترك نايف بن حجنه بالمنقية "مدمرات"، وحصد المركز الخامس المواطن مهنا إبراهيم العنزي بالمنقية "الهانيات", وجاء الكويتي عبدالعزيز حسين الشلاحي بالمنقية "مدللات" سادسًا، وفاز بالمركز السابع المواطن زيد فهد العتيبي بالمنقية "الهلاليات"، وحقق المركز الثامن المواطن سعود هلال العتيبي بالمنقية "سهاجات الشعل"، وفاز بالمركز التاسع المواطن بصيص فهد العجمي بالمنقية "الذهبيات"، وفي المركز العاشر المواطن عقاب بن فهد العجمي بالمنقية "منومسات".

// انتهى //

17:25ت م

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