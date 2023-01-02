السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في جامعة القصيم غداً



بريدة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أعلنت جامعة القصيم تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها -عن بعد- لجميع الطلاب والطالبات في جميع الكليات والفروع.

وأوضحت أن ذلك يأتي بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة.

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17:24ت م

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