شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف مهاجم النصر السعودي لتعويض رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى يونايتد لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السابق الذي تم فسخ عقده، وانتقل بعد ذلك إلى النصر السعودي، في صفقة قياسية.

وأكدت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد يضع أكثر من خيار أمامه، أبرزهم ماركوس تورام مهاجم منتخب فرنسا وبوروسيا مونشنجلادباخ، بالميركاتو الشتوي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 25 عاما، في الصيف المقبل ولم يتم التوصل معه لاتفاق حول تجديد عقده.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن مانشستر يونايتد يقيم عددا من الخيارات الأخرى المتاحة مثل ممفيس ديباي، لاعب برشلونة، بينما قد يدفع التوقيع مع كريستيانو رونالدو النصر السعودي لإعارة مهاجم الكاميرون، فينسنت أبو بكر مهاجم العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد قد يستغل هذا الأمر، ويقدم على استعارة أبو بكر من النصر، وإدارة العالمي مستعدة للاستغناء عن خدمات المهاجم الكاميروني، من أجل تسجيل رونالدو بدلا منه في قائمة الفريق.

وكان "صاروخ ماديرا قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد، في نوفمبر الماضي، بعد توجيهه انتقادات قوية لإدارة النادي وجهازه الفني.