شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتحرك إلى الرياض ويوجه رسالة لجماهير النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، في الاستعداد لتقديم نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، مساء غد الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وكان النصر قد أعلن ضم كريستيانو، الجمعة الماضي، حيث وقع اللاعب عقدًا رسميًا ليلعب بقميص العالمي، لمدة موسمين ونصف الموسم.

ونشر رونالدو مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يظهر فيه قبل وأثناء صعوده لطائرته الخاصة متوجها للرياض، قائلا: "مرحبا.. أراكم قريبا".

وسيقدم العالمي رونالدو للجماهير، في الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن يرتدي النجم البرتغالي قميص النصر أثناء تقديمه، مع إلقاء كلمة للجماهير خلال الحفل الذي سيستمر قرابة الساعتين.

ومن المقرر أن يقام حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير فريقه الجديد النصر، غدا الثلاثاء.

وتلقت الجهات المعنية في الرياض مخاطبات رسمية من وزارة الرياضة، لاتخاذ ما يلزم لتأمين حفل تقديم رونالدو للجماهير.

سينطلق حفل تقديم رونالدو في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة الرابعة بتوقيت القاهرة، ويستمر حتى تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

سوف يقام حفل تقديم رونالدو بملعب مرسول بارك، قبل أن تبدأ تدريبات فريق النصر على الملعب نفسه لاحقا.

من المتوقع أن يحضر نحو 30 ألف مشجع حفل التقديم، على أن يوجه رونالدو كلمة قصيرة للجماهير.

ومن المنتظر وصول رونالدو مساء اليوم الاثنين إلى الرياض، على متن طائرة خاصة.